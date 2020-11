BioNTech mache Menschen und Anlegern Hoffnung. Eine Zulassung des Impfstoffes BNT162b2 könnte der Durchbruch im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie sein. An diesem Dienstag um 14 Uhr wolle das Unternehmen weitere Informationen zum operativen Fortschritt geben. Ob man sich dabei nur auf das Zahlenwerk fokussieren werde, erscheine angesichts der Bedeutung des Impfstoffs eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist zu erwarten, dass BioNTech sich auch zu diesem äußern wird, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe die Börsen rund um die Welt am Montag in Aufruhr versetzt. Das Mainzer Unternehmen mache mit seinem Impfstoff BNT162b2 gegen das Coronavirus Hoffnung auf eine baldige Eindämmung der Pandemie. Die Ausschläge an den Aktien- und Rohstoffmärkten seien vakant gewesen. Heute folge der nächste Schlag: Anleger sollten sich 14 Uhr vormerken. Dann könnte die Vola ein weiteres Mal hochschnellen.Auf diese Meldung hätten Anleger hoffnungsvoll gewartet: BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer hätten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Impfstoff-Studie veröffentlicht. Ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19, hätten die beiden Unternehmen erklärt. Schwere Nebenwirkungen seien nicht festgestellt worden.Die Meldung habe am Montag einen Kaufrausch an den Börsen ausgelöst. Der DAX sei binnen Sekunden um über sechs Prozent in die Höhe geschossen. Auch in den USA hätten die Notierungen kräftig angezogen.Jetzt könnte heute der nächste Vola-Beschleuniger folgen: Kurz nach der Veröffentlichung ermutigender Zwischenergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff lege das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech an diesem Dienstag Zahlen zum dritten Quartal vor. Die würden allerdings eine absolut untergeordnete Rolle angesichts dessen spielen, was da jetzt infolge der erfolgreichen Entwicklung des Impfstoffes folgen könnte. Viel wichtiger sei heute folgender Termin: BioNTech wolle um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz "Informationen zum operativen Fortschritt" geben.BioNTech habe einen Kaufrausch an den Börsen entfacht.Mediziner hätten sich überrascht von den Forschungsergebnissen von BioNTech und Pfizer gezeigt, Finanzanalysten hätten von einem möglichen Durchbruch im Kampf gegen die Corona-Pandemie gesprochen.Für Corona-Impfstoffe gelte wegen der besonderen Dringlichkeit ein beschleunigter Zulassungsprozess. Bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA könnten Arzneihersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen. Ein solches Verfahren habe neben BioNTech auch das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet.BioNTech habe den Impfstoff BNT162b2 im Projekt "Lightspeed" (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie habe ab Ende Juli in verschiedenen Ländern begonnen. Bis Montag hätten mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht würden. Ein Impfschutz werde nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht.BioNTech und Pfizer würden damit rechnen, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitzustellen, im kommenden Jahr würden sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen kalkulieren. Die EU-Kommission verhandle bereits seit einiger Zeit mit BioNTech und Pfizer über einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Impfstoffs an alle EU-Staaten.