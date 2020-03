Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

53,38 EUR +6,97% (24.03.2020, 10:55)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

51,31 USD +10,34% (23.03.2020, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus laufe auf Hochtouren. Die Aktien der Unternehmen, die als Hoffnungsträger bei der Impfstoff-Entwicklung gelten würden, hätten zuletzt massive Ausschläge nach oben verzeichnet. Zu den ganz großen Hoffnungsträgern gehöre insbesondere das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech. Der Aufsichtsratschef von BioNTech, Helmut Jeggle, habe im Interview mit der "Welt" erklärt: "Schon im Januar wurde ein spezielles Team ins Leben gerufen, das seither 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in drei Schichten unermüdlich an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeitet. Aufgrund der schnellen Reaktion sind wir nun in der Lage, schon Ende April mit den klinischen Tests an gesunden Probanden zu starten.""Der Aktionär" habe die BioNTech-Aktie kurz nach dem Börsengang im Herbst 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Im Zuge der Korrektur vor einigen Wochen habe das Anlegermagazin zudem dazu geraten, bei 28 Euro ein Abstauberlimit zu platzieren. Zuletzt habe "Der Aktionär" im Zuge der Übertreibungsrally, die bis auf über 100 Euro geführt habe, für noch nicht investierte Anleger zudem empfohlen, ein Kauflimit bei 55 Euro zu setzen. Dies sei zuletzt erreicht worden. Am Dienstag sei die BioNTech-Aktie mit einem deutlichen Kursplus in den Tag gestartet. Anleger könnten weiter investiert bleiben. "Der Aktionär" verspreche sich von BioNTech in Zukunft noch einiges - auch außerhalb des Kampfs gegen das Coronavirus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)