BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Chef von BioNTech, Ugur Sahin, erwarte in den nächsten Jahren deutliche Verbesserungen bei der Erkennung von Krebserkrankungen. "Ich gehe davon aus, dass sich die Krebs-Frühdiagnostik in zehn bis 15 Jahren dramatisch geändert haben wird", habe der Mitbegründer der Firma gesagt."Die meisten Krebsarten werden durch genetische Bluttests bereits in einem Frühstadium diagnostizierbar werden", sagte Sahin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Für die breite Öffentlichkeit sei das noch nicht sichtbar, es werde aber kommen. "Auf diesen Fortschritt möchten wir mit unserem Therapieansatz andocken.""Wir wollen nicht nur einzelne Medikamente entwickeln, sondern wir haben einen komplett neuen Ansatz", sage Sahin, der 2019 mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet worden sei. "Unser Ziel ist es, individualisierte, auf den Krebs jedes einzelnen Patienten maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln."Zuletzt habe sich das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 50 Mio. Euro gesichert. BioNTech und die Europäische Investmentbank (EIB) hätten hierzu einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Finanzierung im Rahmen der Investmentoffensive für Europa (Juncker-Plan) werde von BioNTech für Forschung und Entwicklung, Market Access und den Ausbau der Fertigungsmöglichkeiten für seine mRNA-basierten Produktkandidaten verwendet werden, so das Unternehmen.BioNTech habe im Oktober dieses Jahres den Gang an die Börse gewagt und die Aktie klettere seitdem fast ohne Pause von einem Hoch zu anderen. AKTIONÄR-Leser seien bereits von Anfang an dabei. Seit der Empfehlung bei 11,70 Euro notiere der Titel mittlerweile knapp 170 Prozent im Plus.Nach der jüngsten Rally ist ein Rücksetzer nicht auszuschließen, langfristig bleibt die BioNTech-Aktie aber hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zur Gewinnabsicherung sollten engagierte Anleger den Stopp sukzessive leicht nachziehen. (Analyse vom 18.12.2019)