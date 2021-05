Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,80 EUR -1,56% (13.05.2021, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

186,13 USD -6,00% (12.05.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.05.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mehr als 100 WTO-Staaten wollen die Patente für Covid-19-Impfstoffe aussetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX).Die Meldungen, wonach Joe Biden die WTO-Initiative unterstütze, hätten die Impfstoffaktien gehörig unter Druck gesetzt. BioNTech etwa habe gegenüber dem Rekordhoch bei gut 185 Euro in der Spitze bis auf rund 120 Euro verloren. Die Reaktion sei übertrieben gewesen. Schließlich würde die Aussetzung des Patentschutzes nicht von heute auf morgen vonstattengehen. Doch eigentlich solle der Impfstoff-Produktionsprozess beschleunigt werden, um auch die ärmeren Länder mit den begehrten Vakzinen versorgen zu können. Mit dem Entzug des Patents würde man aber genau das Gegenteil erreichen. Nicht von ungefähr stelle sich die EU gegen die Maßnahme.Das wahrscheinlichere Szenario sei, dass BioNTech Lizenzen an Produktionsfirmen vergeben werde. Im Endeffekt könnten sich die aktuellen Initiativen zur Beschleunigung der Impfstoffproduktion sogar als Umsatzbooster für BioNTech erweisen. Darauf deute auch der jüngste Deal hin: Die Europäische Union kaufe bis zu 1,8 Mrd. weitere Dosen Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer . Damit sollten bis ins Jahr 2023 die 70 bis 80 Mio. Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Der Vertrag könnte im Best Case ein Volumen von rund 35 Mrd. Euro haben.Kein Wunder, dass sich die BioNTech-Aktie rasant von den Tiefs habe erholen können. Dazu trugen auch die Zahlen zum ersten Quartal 2021 bei, die durch die Bank gut ausgefallen sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur BioNTech-Aktie. (Ausgabe 18/2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: