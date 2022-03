(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe sich zuletzt weiter nach oben arbeiten können. Am Freitag habe die Aktie im US-Handel 5,7 Prozent auf 174,46 Dollar gewonnen. Damit nähere sich BioNTech wieder dem Februarhoch bei 184,13 Dollar. Die hohen Infektionszahlen insbesondere in China hätten die Impfstoff-Aktien zuletzt wieder angetrieben.Die Corona-Lage im Reich der Mitte sei weiter angespannt. Bisher sei es China stets gelungen, Ausbrüche schnell wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch Omikron - leichter übertragbar als andere Varianten - bringe die chinesische Null-Corona-Politik an ihre Grenzen. Mit landesweit rund 5.000 Fällen sei am vergangenen Dienstag die bislang höchste tägliche Infektionszahl seit dem großen ersten Ausbruch in der zentralchinesischen Metropole Wuhan vor gut zwei Jahren registriert worden. Derzeit würden sich laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur knapp 20.000 Menschen wegen einer Viruserkrankung in Behandlung befinden.Am Samstag hätten die Behörden zudem erstmals seit Januar 2021 wieder neue Corona-Todesfälle außerhalb Hongkongs gemeldet. Laut der nationalen Gesundheitskommission seien zwei Infizierte in der nordöstlichen Provinz Jilin an den Folgen ihrer Viruserkrankung gestorben.Am Wochenende hätten insgesamt 69 chinesische Städte in fast allen Teilen des Landes Infektionen gemeldet. Erstmals seien auch die Wirtschaftszentren des Landes betroffen, in der Hauptstadt Peking seien derzeit etwa mehrere Wohnsiedlungen abgeriegelt. In Shanghai seien ganze Bezirke in einen Lockdown versetzt worden, die 17-Millionen-Metropole Shenzhen habe ihren Bürgern gar einen stadtweiten, mehrtägigen Lockdown verordnet.Virologe Weber meine, mRNA-Impfstoffe wie von Pfizer/BioNTech oder Moderna könnten durchaus als Booster in China verwendet werden. "Wenn die Not groß ist, scheint es mir vorstellbar, dass China einen solchen Schritt geht."Nach der starken Entwicklung zuletzt gönne sich die BioNTech-Aktie am Montag eine Verschnaufpause. Sollte China tatsächlich auch auf mRNA-Impfstoffe bei den Boostern setzen, wäre dies ein starkes Signal. BioNTech sei aber auch so top aufgestellt. Die laufenden hohen Einnahmen aus den Corona-Impfstoff-Verkäufen würden die Voraussetzung für eine rasche Weiterentwicklung der übrigen Pipeline schaffen.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)