BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotechgesellschaft BioNTech mache wohl massive Fortschritte, was die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus angehe. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung begännen die klinischen Studien mit dem Produktkandidaten Ende April. Dies sei Teil des globalen Entwicklungsprogramms, an dem auch China, die USA und andere europäische Länder mitgewirkt hätten.BioNTech habe heute weitere Einzelheiten zu seinem F&E-Projekt "Lightspeed" bekannt gegeben. Ziel des Programms sei die Entwicklung eines potenziellen Impfstoffs zur Immunisierung und Prävention von COVID-19-Infektionen, um die wachsende globale Gesundheitsbedrohung durch die kontinuierliche Verbreitung des Coronavirus anzugehen. BioNTechs Produktkandidat BNT162 sei ein möglicher "first-in-class" mRNA-Impfstoff, der zur globalen Bekämpfung von COVID-19 zum Einsatz kommen könnte, heiße es von BioNTech.Im Rahmen seines globalen Entwicklungsprogramms habe BioNTech heute eine strategische Kollaboration mit Fosun Pharma zur gemeinsamen Entwicklung seines COVID-19-Impfstoffs in China verkündet. Darüber hinaus befinde sich BioNTech in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem bereits bestehenden Kooperationspartner Pfizer. Gegenstand der Gespräche sei die gemeinsame Entwicklung des Impfstoffs außerhalb Chinas. BioNTech plane den Impfstoff für klinische Studien zusammen mit seinem Partner Polymun in den hochmodernen, GMP-zertifizierten mRNA-Produktionsanlagen von BioNTech in Europa herzustellen. Außerdem würden sich die Kooperationspartner darauf vorbereiten, die Produktion für die weltweite Versorgung zu intensivieren."Wir sehen es als unsere Plicht an, unsere Technologie und unsere Expertise im Bereich der Immuntherapie zu nutzen, um die COVID-19-Pandemie zu adressieren. Wir arbeiten eng mit den Zulassungsbehörden und unseren bestehenden Kooperationspartnern im Bereich der Infektionskrankheiten, darunter auch Pfizer, zusammen, um klinische Studien schnellstmöglich zu initiieren und so einen Impfstoff weltweit zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus arbeiten wir an einem neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten. Mehr dazu planen wir in den kommenden Wochen zu veröffentlichen", habe Prof. Ugur Sahin, Gründer und CEO von BioNTech, gesagt."Der Aktionär" zählt das Papier von BioNTech deswegen bereits seit Monaten zu seinen Favoriten im Biotechsektor, so Marion Schlegel. Am heutigen Montag gewinne die Aktie mehr als 60 Prozent. (Analyse vom 16.03.2020)Mit Material von dpa-AFX