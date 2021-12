NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Umfeld für die BioNTech-Aktie sei nicht schlecht. Der Bundesgesundheitsminister habe Inventur gemacht. Er habe festgestellt, dass es viel weniger Impfstoffe gebe, als man gedacht habe und viel zu wenig, um eine Booster-Kampagne zu machen. Er wolle jetzt mit den Unternehmen direkt in Kontakt treten. Das bedeute normalerweise, dass hier die Kassen noch mal klingeln könnten. Von daher bleibt die BioNTech-Aktie im Fokus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.12.2021)