Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

193,00 EUR +1,55% (12.01.2022, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

215,80 USD -6,17% (11.01.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei am Dienstag erneut deutlich unter Druck geraten. Das Papier sei am Ende mit einem Minus von gut sechs Prozent auf 215,80 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Dabei habe es durchaus gute Nachrichten gegeben.Zum einen habe das Bundesgesundheitsministerium weitere fünf Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech für die angestrebte Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland organisiert. Sie sollten ab der Woche vom 24. Januar zur Verfügung stehen, wie es am Dienstagabend aus dem Ministerium geheißen habe. Gekauft würden die Dosen aus einem EU-Kontingent Rumäniens, das sie derzeit nicht benötige.Zudem hätten das Mainzer Biotechunternehmen und sein US-Partner Pfizer mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs für eine spätere kommerzielle Nutzung begonnen. Das habe BioNTech-Chef Ugur Sahin am Dienstag auf einer Gesundheitskonferenz der US-Bank J.P. Morgan mitgeteilt. Ende Januar werde eine klinische Studie zu dem Impfstoff beginnen. "Wir gehen davon aus, dass wir bis März für eine Belieferung des Marktes bereit sind, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen."Auf der anderen Seite würden aber Nachrichten wie aus Spanien belasten, dass Corona dort nach der fünften Welle wie die Grippe behandelt werden und das Land zur Normalität zurückkehren solle.Zudem hätten die Regulierungsbehörden der EU zuletzt davor gewarnt, dass häufige Covid-19-Auffrischungsimpfungen das Immunsystem beeinträchtigen könnten. Marco Cavaleri, Leiter der EMA-Abteilung für biologische Gesundheisbedrohungen und Impfstoffstrategie, habe am Dienstag in einer Pressekonferenz gesagt: "Wir müssen darüber nachdenken, wie wir von der aktuellen Pandemie zu einer endemischen Situation übergehen können."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: