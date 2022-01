Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zusammenarbeit vom US-Pharma-Giganten Pfizer und BioNTech werde erweitert, allerdings nicht im Bereich der angestoßenen Corona-Projekte. Gemeinsam solle ein Gürtelrose-Vakzin auf mRNA-Basis entwickelt werden. Die Aktie von BioNTech reagiere mit einem Kurssprung auf die Meldung und drehe damit klar ins Plus.Im Rahmen des Deals fließe an BioNTech eine Vorauszahlung in Höhe von 225 Millionen Dollar. Diese setze sich aus einer Barzahlung in Höhe von 75 Millionen Dollar sowie einer Kapitalbeteiligung von 150 Millionen Dollar zusammen.Darüber hinaus habe BioNTech zudem einen Anspruch auf künftige Meilensteinzahlungen bei der Zulassung und Umsatzerreichung in Höhe von insgesamt bis zu 200 Millionen US-Dollar sowie auf einen Anteil am Bruttogewinn aus künftigen Produktverkäufen, heiße es in der Pressemitteilung.Im Gegenzug leiste BioNTech wiederum 25 Millionen Dollar an Pfizer. Diese Vorauszahlung begleiche die von den Amerikanern identifizierten, unternehmenseigenen Antigen-Sequenzen.Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau einen ersten Fuß in die Tür stellen sowie mit weiteren Abstauberlimits agieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 05.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Novavax, Valneva und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.