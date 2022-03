NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

163,92 USD +13,02% (16.03.2022, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Größere Bodenbildung - ChartanalyseDie BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) musste nach ihrem Allzeithoch aus dem August 2021 bei 464,00 USD starke Verluste hinnehmen und fiel bis 8. März 2022 auf ein Tief bei 121,32 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Der Wert habe sich damit dem log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch bei 116,75 USD deutlich angenähert. Zudem sei die Aktie in die sehr breite Unterstützungszone zwischen 130,89 EUR und 105,00 USD zurückgefallen. Seit einigen Tagen erhole sich der Wert deutlich. Gestern habe er im Hoch bei 164,43 USD notiert.Diese Erholung könnte noch weitergehen. Dabei könnte die BioNTech-Aktie zunächst an den EMA 50 bei aktuell 172,60 USD ansteigen. Später könnte der Wert das Abwärtsgap vom 18. Januar 2022 zwischen 184,13 USD und 194,61 USD geschlossen werden. Der aktuelle Anstieg könnte zudem ein erster Schritt zu einer größeren Bodenbildung sein. Sollte der Wert aber unter das Tief bei 121,32 USD abfallen, würde eine weitere starke Verkaufswelle drohen. In diesem Fall müsste mit Abgaben an das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch bei 49,78 USD gerechnet werden. (Analyse vom 17.03.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:146,25 EUR -1,65% (17.03.2022, 09:08)