Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot sowie im AKTIONÄR Hebel-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

291,10 EUR +2,21% (27.09.2021, 08:42)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

333,48 USD -5,53% (24.09.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Trotz der Kursvervielfachung seit Beginn der Corona-Pandemie würden Analysten bei der Aktie von BioNTech noch Upside-Potenzial sehen. Eine frische Kaufempfehlung sei am Freitag allerdings verpufft, die Aktie habe an diesem Handelstag rund 5,5 Prozent an Wert verloren. Langfristig ausgerichtete Anleger sollten das allerdings nicht beunruhigen.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe die Einstufung für BioNTech nach einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA auf "buy" mit einem Kursziel von 451 US-Dollar belassen.Wie Analystin Olga Smolentseva in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben habe, sei der Startschuss für die dritte Impfrunde gefallen. Die Booster-Impfung werde zunächst für Amerikaner über 65 und Risikopatienten empfohlen. Bei diesen Gruppen handle es sich um wichtige Impfempfänger, während eine breite Zulassung wegen fehlender Daten ausgeblieben sei. Für den Konkurrenten Moderna sei eine Booster-Zulassung wegen des Datenumfangs fraglicher.Kurz davor habe die US-Investmentbank Goldman Sachs wiederum die Einstufung für BioNTech auf "neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: