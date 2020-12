Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer würden zusätzliche 100 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffes an die USA liefern. Die Präparate würden in Anlagen in den USA produziert, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hätten. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der Impfdosen für die USA auf 200 Millionen.Mindestens 70 Millionen der zusätzlichen Impfstoffdosen sollten den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2021 geliefert werden. Die verbleibenden 30 Millionen Dosen sollten bis spätestens 31. Juli folgen. Die US-Regierung werde 1,95 Milliarden Dollar für die zusätzliche Menge bezahlen und habe außerdem die Option, bis zu 400 Millionen zusätzliche Dosen des BioNTech/Pfizer-Präparats zu erwerben, habe es geheißen."Dieser neue Regierungsauftrag kann Amerikanern noch mehr Sicherheit geben, dass wir genug Impfstoff haben werden, um bis Juni 2021 jeden Amerikaner zu impfen, der das möchte", habe US-Gesundheitsminister Alex Azar am Mittwoch erklärt. Pfizer-Chef Albert Bourla habe erklärt: "Mit diesen 100 Millionen zusätzlichen Dosen werden die Vereinigten Staaten in der Lage sein, mehr Menschen zu schützen und hoffentlich diese verheerende Pandemie schneller zu beenden."Der Impfstoff von Pfizer und BioNTech werde in den USA auf Basis einer Notfallzulassung seit vergangenem Montag eingesetzt.Der Aktie von BioNTech helfe dies am heutigen Mittwoch allerdings nicht auf die Sprünge. Das Papier notiere auf der Handelsplattform Tradegate am Nachmittag knapp fünf Prozent im Minus bei 78,58 Euro.Nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen gilt weiter: Restposition laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link