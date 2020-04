Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



55,88 EUR +12,98% (23.04.2020, 12:04)



53,50 USD +26,60% (22.04.2020)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech zähle zu den aussichtsreichsten Biotech-Unternehmen in Deutschland. Neben der nicht notierten und von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp finanziell unterstützten CureVac würden die Mainzer zu den großen Hoffnungsträgern in Deutschland gehören, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zu entwickeln. BioNTech dürfe nun in Deutschland eine Studie starten.Alle Aktivitäten im Kampf gegen das Coronavirus fasse BioNTech im "Project Lightspeed" zusammen. Bereits im Januar hätten die Mainzer begonnen, das Projekt zu initiieren. Große Hoffnungen setze das Management auf das Impfstoff-Programm BNT162.Für das Programm scheine sich Big Pharma stark zu interessieren. BioNTech habe daraufhin Fosun Pharma für China sowie den US-Pharma-Giganten Pfizer für den Rest der Welt als Partner gewinnen können. Zwei große Adressen, die das Potenzial der BioNTech-Technologie noch einmal unterstreichen würden.Gestern hätten BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer die Genehmigung für die Durchführung der ersten klinischen Studie mit BNT162 in Deutschland erhalten. An etwa 200 gesunden Patienten sollten insgesamt vier Impfstoffkandidaten aus dem Programm im Rahmen einer Phase-1/2-Studie erprobt werden.Neben dem US-Pendant Moderna und der in Tübingen beheimateten CureVac zähle BioNTech zu den größten Hoffnungsträgern in der Impfstoffentwicklung gegen das neuartige Coronavirus. Auch darüber hinaus hätten die Mainzer eine prall gefüllte Pipeline.Nach einer charttechnischen Abkühlung bleibt die BioNTech-Aktie spekulativ kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Anleger sollten sich allerdings auf eine extrem hohe Volatilität einstellen. (Analyse vom 23.04.2020)