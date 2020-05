Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

44,10 EUR -2,21% (14.05.2020, 17:13)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

47,36 USD -2,31% (14.05.2020, 16:58)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen sei eine der großen deutschen Hoffnungen bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Die klinischen Tests für BNT162 am Menschen würden bereits in Deutschland und den USA laufen. Mit ersten Ergebnissen rechne Vorstandschef Ugur Sahin im Juni oder Juli. BioNTech habe als eines der ersten Unternehmen weltweit die Genehmigung für klinische Studien erhalten, und zwar in Deutschland und den USA.Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Pfizer bereite sich BioNTech bereits auf die Massenproduktion eines Impfstoffes vor. Der Spezialist für Immuntherapien wolle nach eigenen Angaben, sofern das Projekt erfolgreich sei und auch die Genehmigungsbehörden ihren Segen geben, zur Herstellung eines Corona-Impfstoffes seine bestehenden Produktionsanlagen am Sitz in Mainz und am Standort Idar-Oberstein entsprechend ausbauen. Pfizer plane den BioNTech-Impfstoff-Kandidaten an drei Standorten in den USA sowie einem Werk in Belgien herzustellen."Der Aktionär" bleibe weiterhin sehr optimistisch für die BioNTech-Aktie - auch über das Corona-Impfstoff-Programm hinaus. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. Auch für einen Neueinstieg sei es noch nicht zu spät, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: