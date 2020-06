Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe sich frisches Geld gesichert – über eine Privatplatzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 223 Millionen Euro. Investiert habe Singapurs Staatsfonds Temasek sowie andere akkreditierte Investoren, heiße es vom Unternehmen. Die Privatplatzierung beinhalte eine Investition über rund 139 Millionen Dollar in Stammaktien sowie eine Investition über 112 Millionen Dollar in vierjährige Pflichtwandelanleihen, so BioNTech weiter. Der Abschluss der Investition sei für Anfang bis Mitte August geplant."Wir freuen uns, Temasek als neuen Aktionär an Bord begrüßen zu dürfen. Wir glauben, dass ihr langfristiger Investitionsansatz, ihre globale Präsenz und ihre Erfahrung im Bereich der Biotechnologie gut zu unserer Vision passen, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen aufzubauen", habe Ugur Sahin, CEO und Co-Gründer von BioNTech, gesagt.Bei Abschluss der Privatplatzierung würden Investoren 2.595.996 Stammaktien von BioNTech erhalten, die einer 180-tägigen Lock-up-Periode unterlägen. Die vierjährigen Pflichtwandelanleihen würden einen Zinssatz von 4,5 Prozent pro Jahr sowie eine Umwandlungsprämie von 20 Prozent über dem Referenzpreis enthalten, heiße es in einer Mitteilung von BioNTech.Auf BioNTech würden große Hoffnungen ruhen, was die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 angehe. Hier solle es schon bald erste Ergebnisse geben, die mit Spannung erwartet würden. Die Mainzer hätten Ende April als erstes Unternehmen in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung erhalten, einen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.Die BioNTech ADR-Aktie bleibt ganz klar spekulativ, aber gleichzeitig sehr aussichtsreich - dabeibleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link