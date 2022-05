Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

150,85 EUR -1,18% (16.05.2022, 13:10)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

158,84 USD +0,53% (13.05.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty habe die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech nicht nur seine erste Substanz zur Zulassung geführt, sondern auch durch die milliardenschweren Gewinne die finanzielle Grundlage für die Weiterentwicklung der bestehenden Pipeline geschaffen. In den kommenden Jahren sei ebenfalls mit üppigen Gewinnen zu rechnen.Für das laufende Jahr belaufe sich die Umsatzschätzung auf 16,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich solle ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 35,27 Euro je Aktie in den Büchern stehen. Daraus resultiere ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4.In den kommenden Jahren werde das Abflauen der Pandemie bereits mit einkalkuliert. So solle der Umsatz im nächsten Jahr auf 10,9 Milliarden Euro fallen, das bereinigte EPS könnte sich dann bei 21,17 Euro einfinden. Selbst dann würde sich das KGV lediglich auf 7 belaufen.Zugegeben: Es lasse sich der weitere Pandemie-Verlauf nicht voraussagen. Dennoch sei die Bewertung von BioNTech nach Ansicht des "Aktionär" einfach zu günstig. Gerade das Potenzial im Bereich der Onkologie werde derzeit nicht angemessen im Kurs widergespiegelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.