Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA habe am Dienstag bekannt gegeben, dass die Daten aus den Studien mit dem Corona-Impfstoffkandidaten BNT162b2 keine besonderen Sicherheitsbedenken aufgeworfen hätten. Die FDA werde nun in den nächsten Tagen über die Zulassung entscheiden. Die Aktie von BioNTech sei zuletzt ins Plus gedreht und setze damit die starke Entwicklung fort. Auch die Aktie von Pfizer könne leicht zulegen.Die FDA habe gesagt, die Daten stimmten mit den Anforderungen der Agentur für eine Genehmigung zur Notfallzulassung überein. In Dokumenten, die vor dem offiziell bevorstehenden Beratungsgespräch am Donnerstag veröffentlicht worden seien, sei deutlich zudem deutlich geworden, dass der Impfstoff nach der ersten Dosis den erhofften Schutz biete, so ein FDA-Mitarbeiter. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer erfordere zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen."Daher hat die FDA festgestellt, dass angemessene Informationen bereitgestellt wurden, um die Qualität und Beschaffenheit des Impfstoffs für die Zulassung des Produkts im Rahmen einer EUA (Notfallgenehmigung, Emergency Use Authorization, EUA) sicherzustellen", habe die Agentur in Dokumenten geschrieben, die auf ihrer Website veröffentlicht worden seien.Die am Dienstag veröffentlichten Dokumente böten einen Einblick in die Sicht der FDA auf den Impfstoff. Die FDA werde voraussichtlich am Donnerstag eine Sitzung ihres Beratungsausschusses (VRBPAC) einberufen, um den Covid-19-Impfstoff für den Notfalleinsatz zu überprüfen. Sobald die Notfallzulassung erteilt sei, würden weitere Daten ausgewertet, um später eine vollständige Genehmigung zu geben. Die FDA müsse der Empfehlung des Beratungsausschusses nicht folgen, in der Regel tue sie das aber."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne bei BioNTech weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.12.2020)