Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

55,48 EUR +4,42% (26.06.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

62,13 USD +4,05% (26.06.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier der deutschen Corona-Impfstoff-Hoffnung habe sich in den vergangenen Tagen sehr stark präsentiert. Auch zum Wochenschluss habe die BioNTech-Aktie erneut zulegen können und notiere nur noch knapp unter dem Zwischenhoch von Ende März dieses Jahres.Seitdem das Mainzer Unternehmen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forsche, stehe es im Rampenlicht. Aber nicht nur das - auch finanziell würden sich neue Möglichkeiten eröffnen. Für die Entwicklung einer Impfung habe die Europäische Investitionsbank (EIB) BioNTech gerade erst einen Kredit von bis zu 100 Mio. Euro zugesagt.Der mediale Rummel um einen Corona-Impfstoff überdecke den Forschungsschwerpunkt von BioNTech etwas, denn eigentlich konzentriere sich das 2008 gegründete Unternehmen auf Therapien gegen Krebs. Im Gegensatz zu traditionellen Behandlungsmethoden würden die Mainzer mit ihren Immuntherapien aber einen neuartigen Ansatz verfolgen: Ziel sei es, die Immunabwehr der Patienten so zu beeinflussen, dass sie den spezifischen Tumor aus eigener Kraft bekämpfen könne. Der Schwerpunkt liege auf der sogenannten mRNA-Technologie.(Mit Material von dpa-AFX)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link