Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Donnerstag erneut deutlich nachgegeben. Das Papier des Mainzer Unternehmen sei mit einem Minus von 4,9% aus dem US-Handel gegangen. Die milden Verläufe durch die Omikron-Variante sowie damit verbundene massive Lockerungen der Corona-Maßnahmen in einer Vielzahl von Ländern würden belasten.Dennoch würden die Aussichten für BioNTech gut bleiben. Impfpflichten seien weiterhin ein Thema. Umsatzmäßig dürfte sich dies bei BioNTech aber nur auswirken, wenn diese langfristig eingeführt werden würde.Sollten derartige Impfpflichten tatsächlich in mehreren Ländern langfristig eingeführt würden, würde dies bei BioNTech regelmäßig hohe Einnahmen sorgen. Immer mehr in den Fokus rücke allerdings auch die weitere Pipeline. Das Potenzial sei hier insbesondere im Onkologie-Bereich groß. Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.