Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Weltweit würden mehr als 100 Teams an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs forschen. In Russland seien bereits zwei zugelassen - allerdings mit einem fragwürdigen Zulassungsprozess -, in den westlichen Ländern würden sich die ersten Kandidaten nun in der entscheidenden Phase befinden. Zu den Unternehmen, die am weitesten fortgeschritten seien, zähle auch das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer. Hier könnten möglicherweise noch im Oktober die finalen Daten veröffentlicht werden. Auch die Oxford-Universität zusammen mit AstraZenca, Moderna und Janssen hätten bereits Impfstoff-Kandidaten in der Phase 3. Die Ansätze der Impfstoff-Entwicklung seien jedoch unterschiedlich.Die Impfung namens AZD1222 aus dem Hause AstraZeneca, in Studien als ChAdOx1 bekannt, funktioniere nach dem Prinzip eines Vektor-Impfstoffs. Für diese Art von Impfstoff würden entschärfte, bewährte Impfviren als Vehikel hergenommen, um eine neue Impfung herzustellen. Bei diesem Prinzip werde ein altes Virus, von dem Forschende genau wissen würden, wie es im Körper reagiere, sozusagen mit einer Beiladung versehen. Häufig würden dafür abgeschwächte, also unschädlich gemachte Pocken- oder Erkältungsviren verwendet. Auch Janssen verfolge bei der Forschung die Entwicklung eines Vektor-Impfstoffs.BioNTech und Moderna hingegen würden auf eine vollkommen neue Art von Impfstoff setzen: auf mRNA-Impfstoffe. Injiziert werde hierbei kein Virus oder Teile davon, sondern die spezifisch entwickelte Boten-RNA. Diese enthalte eine Bauanleitung zur Herstellung von Antigenen. Den Rest übernehme dann das eigene Immunsystem. Bislang gebe es weltweit noch keinen zugelassenen mRNA-Impfstoff.Insbesondere von BioNTech und Moderna erhoffe sich "Der Aktionär" einiges. Gelinge hier eine Zulassung, wäre dies auf wegweisend für die weitere Pipeline beider Unternehmen. Hier schlummere noch erhebliches Potenzial.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link