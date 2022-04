Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

159,65 EUR -3,74% (06.04.2022, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

180,82 USD -2,91% (05.04.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Biotech-Titel sei zuletzt wieder an den horizontalen Widerstand resultierend aus den Februar- und Märzhochs herangelaufen. Ein Ausbruch sei aber abermals nicht gelungen. Am heutigen Mittwoch gerate die BioNTech-Aktie sogar wieder stärker unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Nachmittag 3,6 Prozent nach unten.Immer weitreichendere Lockerungen im Zusammenhang mit der Coronakrise würden die Aktien der Impfstoffhersteller unter Druck stehen lassen. In dieser Woche stehe in Deutschland noch eine wichtige Entscheidung an. Am Donnerstag entscheide der Bundestag nach monatelanger Debatte, ob nun eine Corona-Impfpflicht komme oder nicht. Ein Vorschlag, der eine Impfpflicht ab 18 Jahren vorgesehen habe, sei mittlerweile vom Tisch. Ebenso wie der Vorschlag einer Impfpflicht ab 50 Jahren.Durch die nicht zuletzt meist mild verlaufenden Infektionen mit der Omikron-Variante sowie die doch häufiger als erwartet auftretenden zum Teil auch schweren Nebenwirkungen hätten diese nicht genügend Zustimmung gefunden.Zur Abstimmung lägen nun noch vier Vorschläge vor: eine Impfpflicht ab 60, das so genannte "Impfvorsorgegesetz" sowie zwei Anträge gegen die Impfpflicht. Einen Antrag gegen eine Impfpflicht habe eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki eingebracht. Ihm hätten sich nach Angaben aus Kubickis Büro 50 Abgeordnete angeschlossen, darunter Gregor Gysi oder Sahra Wagenknecht von der Linken. Argumentiert werde unter anderem damit, dass es ungeklärte Fragen bei Schutzdauer und Schutzumfang einer Corona-Impfung gebe und dass immer wieder versprochen worden sei, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben werde.Immer wichtiger werde für BioNTech dagegen die weitere Pipeline. Insbesondere im Onkologiebereich sei diese prall gefüllt. Diese gelte es nun rasch voranzutreiben. Etwaige positive Nachrichten hierzu könnten neuen Schwung in die Aktie bringen. In den nächsten Wochen könnte zudem ein speziell auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff zugelassen werden. Auch dies könnte die Aktie unterstützen. Derzeit sei Geduld gefragt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 06.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)