Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) wolle noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller BioNTech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Das habe die EMA am Dienstag in Amsterdam auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Das Verfahren könne angesichts von Fortschritten bei der Bewertung beschleunigt werden und Ende des Monats abgeschlossen sein.EMA-Chefin Emer Cooke habe im "Handelsblatt" gesagt, dass die Behörde Daten zur Wirkung des Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige erhalte. "Wir haben am 30. April mit der Prüfung begonnen." Sie habe Juni als Ziel für die Zulassung genannt. "Wir versuchen, ob wir dies bis Ende Mai beschleunigen können."Bund und Länder hätten vergangene Woche mitgeteilt, dass sie Impfungen für über 12-Jährige während der Sommerferien vorbereiten würden. Die Länder würden - jeweils für sich - bis Ende Mai Konzepte erstellen wollen. Möglich sein könnten etwa Einladungen in die Impfzentren oder Reihenimpfungen in den Schulen. Der Bund wolle die nötigen Impfdosen sicherstellen. Für Erst- und Zweitimpfung dieser Jahrgänge seien in Deutschland etwa zehn Millionen Dosen notwendig.Zuvor habe die US-Arzneimittelbehörde FDA das Präparat des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren sei entsprechend angepasst und erweitert worden, habe die FDA am Montag mitgeteilt. Kanada habe schon ein paar Tage zuvor grünes Licht gegeben."Der Aktionär" bleibt bei seiner positiven langfristigen Einschätzung zur Aktie von BioNTech. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFX