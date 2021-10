Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Biotech-Unternehmen sei es völlig normal, dass in den Forschungsphasen teils tiefrote Zahlen geschrieben würden. So auch einst bei der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech. Doch dann sei die erfolgreiche Entwicklung des Corona-Impfstoffes Comirnaty gefolgt, der der Gesellschaft Milliarden-Gewinne einbringe.Zwischen 2012 und 2019 habe BioNTech teils deutliche Verluste geschrieben. Im Jahr 2020 sei dann die Wende gefolgt. Mit der Zulassung des Corona-Impfstoffes Comirnaty, der gleichzeitig das erste Produkt der Mainzer am Markt sei, sei der Sprung in die Gewinnzone gelungen.Mit zunehmenden Auslieferungen schnelle auch der Gewinn von BioNTech in die Höhe. Das lasse sich eindrucksvoll an der Gewinnentwicklung im ersten und zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 ablesen. Und es sei davon auszugehen, dass die kommenden Quartale ähnlich positiv für BioNTech verlaufen würden.Aufgrund der milliardenschweren Gewinne könne BioNTech die breite Entwicklungspipeline über Corona hinaus rasch vorantreiben. Denn die Gesellschaft sei dadurch nicht auf ständige Kapitalmaßnahmen angewiesen, um die nächste Phase der klinischen Entwicklung von Produktkandidaten zu finanzieren.Spekulativ ausgerichteten Anlegern mit Weitblick bietet das aktuelle Kursniveau eine interessante Einstiegsmöglichkeit, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. Stopp des "Aktionär": 140,00 Euro. (Analyse vom 15.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.