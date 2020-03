Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,12 EUR -24,83% (19.03.2020, 11:38)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,00 USD +38,14% (18.03.2020, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Nach Covid-19-Meldung angesprungen - AktienanalyseZu den wenigen Aktien, die im aktuellen Börsenumfeld gefragt sind, zählen Biotech-Papiere - vor allem solche, die an Lösungen zur Bekämpfung der vom Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 arbeiten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch Deutschland habe solche Gesellschaften zu bieten. Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac, das nicht börsennotiert sei, arbeite an einem Impfstoff und habe die Begehrlichkeiten der USA geweckt. Das Pharmaunternehmen habe aber klargestellt, dass es nicht an einem Exklusivvertrag mit einem einzelnen Land interessiert sei. Eine weitere Erfolgsmeldung sei von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) gekommen. Der Mainzer Biopharma-Spezialist wolle gemeinsam mit einem chinesischen Partner einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. Dazu möchten BioNTech und Fosun eine gemeinsame klinische Studie starten. Angaben für die erwartete Dauer der Entwicklung habe BioNTech nicht gemacht. Bei einer Zulassung des Impfstoffs solle Fosun Pharma den Impfstoff in China vermarkten. Die Rechte zur Vermarktung außerhalb von Chinas sollen bei BioNTech liegen.In den USA würden die Deutschen mit dem US-Konzern Pfizer zusammenarbeiten. Die Vereinbarung mit Fosun sehe vor, dass BioNTech bis zu 120 Mio. Euro von Fosun Pharma an Vorauszahlungen für künftige Investitionen erhalte. Die Gewinne aus der Vermarktung in China möchten sich beide Unternehmen teilen. BioNTech-Gründer und Vorstandschef Ugur Sahin habe die Zusammenarbeit als einen wichtigen Schritt der Bemühungen bezeichnet, die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 voranzutreiben.Die BioNTech-Aktie reagierte zwar schon mit einem Kurssprung, dürfte in den kommenden Wochen aber Gesprächsthema bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: