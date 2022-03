Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech könne sich am Montagvormittag wieder etwas erholen. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate 2,5 Prozent auf 127,80 Euro. Neben der allgemeinen Markterholung dürfte auch die Entwicklung der Inzidenz-Werte stützen.Das Robert Koch-Institut (RKI) habe bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI habe den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.543,0 angegeben. Zum Vergleich: Am Vortag habe der Wert bei 1.526,8 gelegen. Vor einer Woche habe die bundesweite Inzidenz bei 1.259,2 gelegen.Zudem beginne ein weiteres Land mit der vierten Impfdosis. Israel habe bereits vor einigen Wochen gestartet und auch Deutschland habe ein vierte Impfdosis für bestimmte Gruppen empfohlen. Nun ziehe Frankreich nach. Menschen über 80 Jahren könnten in Frankreich nun eine vierte Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen. Gelten solle das für diejenigen, deren Auffrischimpfung bereits mehr als drei Monate zurückliege, wie Premierminister Jean Castex im Interview mit der französischen Zeitung "Le Parisien" am Samstagabend angekündigt habe. Etwa 58 Prozent der Menschen in Frankreich hätten bereits eine Boosterimpfung erhalten.Frankreich schaffe jedoch an diesem Montag fast überall die Corona-Zutrittsbeschränkungen ab. Ein Nachweis über Impfung, Genesung oder Negativ-Test sei nur noch beim Besuch von Altenheimen, Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen für behinderte Menschen notwendig. Zudem würden die Masken auch fast überall fallen - nur noch im öffentlichen Fern- und Nahverkehr müsse ein Schutz getragen werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.