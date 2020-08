Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

60,94 EUR -1,50% (24.08.2020, 17:00)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

71,70 USD -1,81% (24.08.2020, 16:46)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe Ende vergangener Woche einen Kurssprung vollziehen können. Grund seien weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase 1 mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 gewesen, die positiv ausgefallen seien. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt, habe es geheißen. Auch am heutigen Montag setze die BioNTech-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort."Es ist uns sehr wichtig, weiterhin Daten und dazugehörige Informationen zu unserem Hauptimpfstoffkandidaten gegen Covid-19 mit der Öffentlichkeit zu teilen", habe Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech gesagt. "Insbesondere das vorteilhafte Sicherheitsprofil von BNT162b2 sowie die bereits bekanntgegebene breite T-Zell-Immunantwort haben unsere Entscheidung unterstützt, diesen Kandidaten für die zulassungsrelevante Phase-2/3-Studie auszuwählen. Bis heute haben wir in dieser Studie bereits mehr als 11.000 Teilnehmer mit BNT162b2 geimpft."Sowohl in den jüngeren als auch in den älteren Probanden hätten BNT162b1 und BNT162b2 Dosis-abhängig einen ähnlich hohen GMT an SARS-CoV-2-neutralisierenden Antikörper induziert, der nach der zweiten Impfung nochmals wesentlich angestiegen sei, so die Mainzer Biotechgesellschaft in einer Mitteilung. Dies zeige einen klaren Vorteil der Zweifachimpfung.Risikobereite Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie an Bord und setzen auf positive Resultate, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link