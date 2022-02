Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

146,45 EUR -0,24% (11.02.2022, 10:40)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

167,54 USD -3,34% (10.02.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech arbeite nach dem deutlichen Kursrückgang zuletzt an einer Stabilisierung. Am Mittwoch sei das Papier mit einem deutlichen Plus von mehr als acht Prozent aus dem US-Handel gegangen, am Donnerstag habe es allerdings bereits wieder gut drei Prozent nachgeben müssen. Im Handel auf Tradegate könne das Papier am Freitagmorgen aber wieder gut ein Prozent zulegen.Die nächste charttechnisch wichtige Hürde, die der Aktie weitere Luft verschaffen könnte, sei die 38-Tage-Linie. Diese gelte es nun, möglichst rasch zu überwinden.In der kommenden Woche würden BioNTech und der US-Partner Pfizer eine wichtige Entscheidung erwarten. Der Beratungsausschuss der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA werde voraussichtlich am 15. Februar zusammentreten, um eine mögliche Notfallgenehemigung für den Corona-Impfstoff Comirnaty bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren zu diskutieren. Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla habe gegenüber CNBC erklärt, dass die Chancen für eine Genehmigung sehr hoch seien.Am Mittwoch habe CNBC berichtet, dass die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) plane, am 21. Februar mit der Verteilung der entsprechenden Kinderdosen zu beginnen, sofern die Genehmigung bis dahin vorliege.Könne das Unternehmen bei den weiteren Pipeline-Projekten überzeugen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren. Man dürfe auf die nächsten Ergebnisse in den kommenden Monaten gespannt sein. Anleger können sich zudem schon einmal ein wichtiges Datum vormerken: Am 30. März wird BioNTech die Zahlen zum vierten Quartal sowie zum Gesamtjahr 2021 veröffentlichen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.