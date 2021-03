Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Bundesregierung halte an ihrem Versprechen fest, dass jede und jeder Erwachsene in Deutschland bis zum Ende des Sommers das Angebot einer Corona-Impfung erhalten solle. Das habe die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin gesagt. Diese Ankündigung habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrfach gemacht. Momentan sei rund jeder zehnte Erwachsene geimpft, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Video mit ausgesuchten Fragen aus der Bevölkerung gesagt.An diesem Donnerstag wolle die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheiden, ob der Impfstoff von AstraZeneca weiter verwendet werden solle. Sein Gebrauch sei in Deutschland und weiteren Ländern nach vereinzelten Thrombosefällen nach Impfungen ausgesetzt worden. Deutschland impfe bis dahin nur die Präparate von BioNTech/Pfizer und Moderna.Spahn habe erläutert, wie es mit Impfstoffen weitergehen solle, die bisher noch nicht zum Einsatz kämen. Das Vakzin des US-Konzerns Johnson & Johnson komme frühestens Mitte/Ende April zum Einsatz. Mit einer Entscheidung über die Zulassung des Präparats von CureVac sei im Mai oder Juni zu rechnen. Im dritten Quartal könne es voraussichtlich geimpft werden, wenn die Zulassungsdaten den Einsatz erlaubt hätten.Zum russischen Präparat Sputnik V laufe das europäische Zulassungsverfahren. Allerdings lägen dazu noch nicht alle nötigen Daten des Herstellers vor. Ob Sputnik V bestellt werde, könne noch nicht gesagt werden, habe ein Sprecher Spahns gesagt. Er habe darauf verwiesen, dass insgesamt 300 Millionen Impfdosen für Deutschland bestellt seien.Das Papier bleibt ein langfristiges Top-Investment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)Mit Material von dpa-AFX