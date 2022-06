Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

150,50 EUR -0,30% (09.06.2022, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

161,73 USD +1,01% (08.06.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmen habe zuletzt wieder leicht zulegen können. Deutliches Potenzial sehe weiterhin das Investmenthaus Bryan Garnier. Zwar sei das Kursziel von 359 auf 296 USD gesenkt worden, die Kurschance würden die Analysten damit aber weiterhin bei über 80% sehen. Die Einstufung sei dementsprechend auf "buy" belassen worden.Auch bei einem weiteren deutschen Impfstoff-Spezialisten rücke der Bereich Onkologie stärker in den Vordergrund. Wie am Mittwochabend bekannt geworden sei, übernehme CureVac den Krebsspezialisten Frame Cancer Therapeutics. Der Kaufpreis liege bei 32 Mio. Euro, so CureVac. Dieser werde mit CureVac-Aktien bezahlt, wobei eine Hälfte als Vorauszahlung und die andere Hälfte in Form zweier Meilensteinzahlungen erfolge.Der Favorit des "Aktionärs" im Sektor bleibe insbesondere auch im Hinblick auf die starke Positionierung im Onkologie-Bereich die Aktie von BioNTech. CureVac eigne sich nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.