Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

87,69 EUR +1,08% (03.03.2021, 15:17)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,98 USD -4,75% (02.03.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die USA würden nach Worten von US-Präsident Joe Biden bereits "bis Ende Mai" genügend Impfstoff für alle Erwachsenen im Land haben. Bislang habe Biden das Erreichen dieses Meilensteins bis Ende Juli angestrebt. Die jüngste Zulassung eines dritten Impfstoffs und die Bemühungen der Regierung, die Produktion der Präparate anzukurbeln, hätten es ermöglicht, das Ziel noch schneller zu erreichen, habe Biden am Dienstag im Weißen Haus gesagt.Die Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA (FDA) habe am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat von Johnson & Johnson erteilt. Der Konzern habe einen Vertrag mit der US-Regierung zur Lieferung von 100 Millionen Dosen des Impfstoffs bis Ende Juni geschlossen. Der Impfstoff solle nun auch vom konkurrierenden Pharmakonzern Merck produziert werden, wie die Regierung am Dienstag angekündigt habe.Die US-Regierung bekomme bis spätestens Ende Juli von den zwei Herstellern der bereits zuvor genehmigten Impfstoffe, BioNTech/Pfizer und Moderna, jeweils 300 Millionen Dosen. Bei den Impfungen seien je zwei Dosen nötig; die Menge allein wäre also ausreichend, um alle rund 260 Millionen Erwachsenen im Land zu versorgen. Der Impfstoff von J&J sei bereits nach einer Spritze wirksam. Die Impfstoffe seien bislang nur für Erwachsene zugelassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link