Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

214,00 EUR -0,23% (03.01.2022, 17:12)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

243,12 USD -5,69% (03.01.2022, 16:58)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die US-Arznei- und Lebensmittelbehörde FDA habe am Montag den Kreis der Berechtigten für Auffrischungsimpfungen von Pfizer und BioNTech auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren in den USA ausgeweitet. Damit komme die Booster-Impfung für Kinder rechtzeitig zum Schulstart nach den Weihnachtsferien.Die Entscheidung der FDA sei getroffen worden, nachdem sich in der Praxis bei mehr als 4,1 Millionen Auffrischungsimpfungen, die mindestens fünf Monate nach der zweiten Dosis verabreicht worden seien, keine neuen Sicherheitsbedenken bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren ergeben hätten.Eine Auffrischungsdosis des Corona-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech sei zuvor von der FDA für die Notfallanwendung bei Personen ab 16 Jahren zugelassen worden. Der Impfstoff sei auch für Personen ab 18 Jahren zugelassen, die die Erstimpfung mit einem anderen zugelassenen Corona-Impfstoff abgeschlossen hätten."Die Auffrischungsimpfung erhöht den Grad der Immunität und verbessert den Schutz gegen COVID-19 in allen Altersgruppen, für die eine Auffrischungsimpfung genehmigt wurde", habe BioNTech-Geschäftsführer Ugur Sahin gesagt. "In der aktuellen Situation ist es wichtig, allen berechtigten Personen eine Auffrischungsimpfung anzubieten, insbesondere vor dem Hintergrund der neu aufkommenden Varianten wie Omikron."Die Zahl der Covid-Neuinfektionen habe in den USA einen pandemischen Höchststand erreicht, da die hochansteckende Omikron-Variante den Delta-Stamm als vorherrschenden Stamm verdrängt habe. Bis Sonntag seien in den USA im Sieben-Tage-Durchschnitt 404.000 Neuinfektionen gemeldet worden, was einem Anstieg von 104 Prozent gegenüber der Vorwoche entspreche.Die Nachrichten hätten bei der BioNTech-Aktie jedoch noch keine Wirkung gezeigt. Im frühen US-Handel habe sie bis zu sechs Prozent nachgegeben. Insgesamt dürfte sich die Ausweitung aber positiv auswirken. Man dürfe hier auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein.Anleger bleiben an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)