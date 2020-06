Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im globalen Wettlauf um einen Corona-Impfstoff wolle sich die EU-Kommission durch Vorverträge raschen Zugriff auf ausreichende Mengen für die EU-Bürger sichern. Das sei Kern einer Impfstoff-Strategie, die EU-Beamte am Donnerstag in Brüssel skizziert hätten. Zugleich habe die Kommission bekannt gegeben, dass BioNTech für die Impfstoff-Entwicklung bis zu 100 Millionen Euro als Kredit von der Europäische Investitionsbank bekommen solle.BioNTech werde den Kredit unter anderem zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten verwenden, um den Impfstoff im Fall einer erfolgreichen Testphase schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen, habe die EU-Kommission am Donnerstag mitgeteilt.BioNTech habe nach Angaben der Brüsseler Behörde als erstes europäisches Unternehmen mit der klinischen Prüfung eines Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen (Programm BNT162). Im April sei die erste klinische Studie in Deutschland gestartet, gefolgt von einer weiteren klinischen Studie in den Vereinigten Staaten Anfang Mai. Mit vier parallel getesteten Impfstoffkandidaten gehöre das Programm von BioNTech zu den umfangreichsten weltweit. Die Mainzer würden bei der Entwicklung mit dem US-Pharma-Giganten Pfizer zusammenarbeiten.Für risikobewusste Anleger befindet sich der Biotech-Wert auf einem interessanten Einstiegsniveau - spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 12.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link