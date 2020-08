Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland nähmen wieder zu. Dementsprechend rücke das Augenmerk auch wieder verstärkt auf einen möglichen Impfstoff. Zuletzt habe hier Russland auf sich aufmerksam gemacht. Das Land habe grünes Licht für einen Corona-Impfstoff gegeben. Daraufhin hagelte es schwere Kritik. Bei der Zulassung des Corona-Impfstoffes in Russland seien geringe Transparenz und nach bisherigen Informationen auch fehlende Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus klinischen Prüfungen an mehreren Tausend Probanden zu bemängeln. "Die Zulassung ist daher mit Vorsicht zu betrachten", habe Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), gesagt. Zugelassen werden sollte ein Impfstoff demnach nur dann, wenn der gezeigte Nutzen mögliche Risiken deutlich überwiege.Und hier gebe es zahlreiche Kandidaten aus den USA, aber auch aus Deutschland. Einer der vielversprechendsten Kandidaten stamme von der Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech. Das Unternehmen habe zuletzt im Rahmen der Quartalszahlen-Bekanntgabe bestätigt, dass man am Zeitplan festhalte und dementsprechend möglicherweise bereits im Oktober dieses Jahres einen Antrag auf Zulassung eines Corona-Impfstoffs stellen könne.Bereits jetzt habe BioNTech größere Teile der 2020 und 2021 geplanten Produktion an Staaten wie die USA und Großbritannien verkaufen können. Im Rahmen der laufenden Phase-2/3 würden in den USA bis zu 30.000 Teilnehmer zwischen 18 und 85 Jahren in die Studie eingeschlossen. Zuletzt seien außerdem genauere Daten zum Phase-1/2-Programm im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht worden. Die Daten würden zeigen, "dass BNT162b1 in einer Dosis verabreicht wurde, die gut verträglich war und eine dosisabhängige Immunogenität erzeugte", heiße es von Pfizer und BioNTech.Derzeit gönne sich die Aktie von BioNTech eine Verschnaufpause. Schon bald werde es aber wieder spannend, wenn in wenigen Wochen die entscheidenden Daten zum Corona-Impfstoff-Programm anstünden.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)