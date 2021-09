Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

274,60 EUR -1,58% (01.09.2021, 08:39)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

329,19 USD -4,58% (31.08.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe nach der starken Rally der vergangenen Monate zuletzt in den Korrekturmodus geschalten. Anfang August habe das Papier bei fast 400 Euro notiert. Am heutigen Mittwochmorgen koste ein Anteil 277 Euro. Mittlerweile sei die BioNTech-Aktie damit auch an wichtige Unterstützungen herangelaufen.Knapp unter dem aktuellen Kurs würden die 38-Tage-Linie sowie ein horizontaler Support bei 272 Euro verlaufen. Diese sollten verteidigt werden - andernfalls wäre eine Fortsetzung der Korrekturbewegung wahrscheinlich.Derweil würden die Kassenärzte eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus fordern. "Die Stiko hat die Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung für eine Drittimpfung auszugeben", habe der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch) gesagt. "Die Stiko wäre für solche Vorgaben die richtige Institution. Dort sitzen die Fachleute, die tatsächlich Ahnung vom Impfen haben."Es gehe darum, diejenigen zuerst durch eine dritte Dosis zu schützen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko hätten. "Die Stiko trifft rationale, faktenbasierte Entscheidungen - anders als mitunter die Politik", so Gassen.SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach habe gefordert, die Politik müsse jetzt eine klare Ansage machen, welche Gruppen bei den Auffrischimpfungen zuerst an der Reihe seien. "Es muss klar sein, um welche Jahrgänge es sich handelt und bei welchen Risikofaktoren eine dritte Impfung angezeigt ist.""Der Aktionär" habe vor Kurzem geraten, einen Teil der Gewinne mitzunehmen, die Restposition sollte aber in jedem Fall weiter gehalten werden. Die langfristigen Aussichten sind insbesondere über Corona hinaus weiter bestens, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: