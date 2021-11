Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

272,10 EUR -0,69% (26.11.2021, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

304,76 USD -1,32% (24.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Donnerstag zunächst deutlich zulegen können, nachdem die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/BioNTech für Kinder ab fünf Jahren in Europa gegeben habe. Im Tagesverlauf habe die Aktie jedoch wieder etwas nachgegeben und am Freitagmorgen notiere BioNTech auf der Handelsplattform Lang & Schwarz merklich schwächer bei 266,00 Euro. Belasten dürfte wohl eine neue Corona-Virusvariante.Die Corona-Variante B.1.1.529 sei bisher im südlichen Afrika aufgetaucht. Experten würden befürchten, dass sie wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und womöglich auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Großbritannien und Israel hätten deswegen vorsorglich den Flugverkehr in einige Staaten im südlichen Afrika eingeschränkt.Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersuche derzeit, ob die neue Corona-Variante B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft werden müsse. Das habe WHO-Expertin Maria van Kerkhove am Donnerstag in einem Briefing gesagt. Es werde dabei auch untersucht, inwieweit die Variante auch Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe. "Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat", habe Kerkhove gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link