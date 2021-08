Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

323,90 EUR -8,79% (11.08.2021, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

380,62 USD -8,61% (11.08.2021, 16:31)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Kurs der BioNTech-Aktie korrigiere nach dem extrem starken Lauf der vergangenen Wochen auch heute nach Handelsbeginn in den USA zunächst deutlich. Ein Drama sei das allerdings nicht - zumal eine neue Schätzung eindrucksvoll unterstreiche, wie stark der Beitrag des aufstrebenden Unternehmens für die Wirtschaft sei.Der deutsche Impfstoff-Hersteller könnte mit seinen Einnahmen dieses Jahr einen halben Prozentpunkt zum deutschen Wirtschaftswachstum beitragen, prognostiziere Wirtschaftsprofessor Sebastian Dullien von der HTW Berlin. "Ich kann mich an kein anderes Beispiel erinnern, in dem ein einzelnes Unternehmen einen solchen Einfluss auf das deutsche BIP hatte", habe Dullien gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Dullien zufolge sei ein Großteil der Produktion des Unternehmens in Deutschland konzentriert. Zudem werde die Gewinnbeteiligungsvereinbarung mit Pfizer auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt angerechnet. BioNTech sei dadurch ein seltener Fall, in dem ein einzelnes Unternehmen makroökonomische Bedeutung erlangt habe.Die BioNTech-Aktie liege kurz nach US-Handelsstart zunächst rund 9 Prozent im Minus. Charttechnisch handle es sich um eine normale Korrektur. "Der Aktionär" habe bereits gestern in diesem "AKTIONÄR"-Plus-Artikel noch vor Handelsbeginn in den USA zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Langfristig bleibt BioNTech jedoch aussichtsreich, so Lars Friedrich. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.