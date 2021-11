Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

244,90 EUR +2,08% (18.11.2021, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

272,00 USD +5,41% (17.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Entwickler des Corona-Impfstoffs von BioNTech hätten eine der bedeutendsten Ehrungen der deutschen Wissenschaft erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe dem Team um die Firmengründer Özlem Türeci und Ugur Sahin am Mittwochabend den Deutschen Zukunftspreis 2021 verliehen. Sie hätten es in einer beispiellos kurzen Zeit geschafft, einen auf der mRNA-Technik basierenden Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen.Die Auszeichnung für Technik und Innovation sei mit 250.000 Euro dotiert. Voraussetzung für den Zukunftspreis sei aber nicht nur die Innovation: Das Produkt müsse auch bereits zur Marktfähigkeit entwickelt sein. Schon die Nominierung gelte in Wissenschaftskreisen als hohe Auszeichnung.Auch die amtierende Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) habe gratuliert: "Was BioNTech in der Pandemie geleistet hat, ist bahnbrechend und inspirierend", habe sie laut Mitteilung gesagt. "Mit der Entwicklung eines sicheren und wirksamen Impfstoffes haben die Forscherinnen und Forscher von BioNTech mutmaßlich Millionen von Menschen weltweit das Leben gerettet und vor schweren Krankheitsverläufen geschützt."Für Türeci und Sahin sei es schon die zweite Auszeichnung, die sie von Steinmeier erhalten würden. Im März habe er ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mit dem Zukunftspreis seien neben dem Ehepaar nun auch der Mitgründer von BioNTech, Christoph Huber, ausgezeichnet worden und Katalin Karikó, die seit Ende der 80er Jahre an mRNA forsche und seit 2013 für BioNTech arbeite.Auf der mRNA-Technologie würden nicht nur Hoffnungen für Impfstoffe gegen weitere Infektionskrankheiten wie HIV und Tuberkulose, sondern auch etwa für die Krebstherapie ruhen.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 18.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.