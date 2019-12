Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

30,19 EUR +12,19% (13.12.2019, 13:47)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

29,84 USD -8,75% (12.12.2019)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des erst im Oktober dieses Jahres an die Börse gegangenen deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech kenne derzeit kein Halten. Seit der Empfehlung des "Aktionär" bei 11,70 Euro liege das Papier bereits mehr als 150 Prozent in Front. "An der Goldgrube 12" laute die Adresse von BioNTech in Mainz. Was vor Jahren im Kleinen entstanden sei, gelte inzwischen als Leuchtturm der deutschen Biotech-Branche.Die von dem Onkologen Ugur Sahin mitgegründete Firma entwickle individualisierte Krebsmedikamente. Investoren würden an eine goldene Zukunft glauben - über Finanzierungsrunden, Kooperationen mit Pharmaunternehmen und den Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq im Oktober habe BioNTech über 1,4 Milliarden Dollar eingesammelt."Wir wollen nicht nur einzelne Medikamente entwickeln, sondern wir haben einen komplett neuen Ansatz", habe Sahin gesagt, der 2019 mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet worden sei. "Unser Ziel ist es, individualisierte, auf den Krebs jedes einzelnen Patienten maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln." Bisher sei es gängig, die Tumordiagnostik eines Patienten auf einzelne Merkmale zu beschränken und daraus Therapieentscheidungen abzuleiten. Individuelle Besonderheiten der Erkrankung würden nur grob erfasst. BioNTech setze auf "Next-Generation-Sequencing", eine Technologie, die die Analytik von Milliarden genetischer Merkmale in der menschlichen Erbsubstanz sowie Veränderungen im Krebs erfassen könne - etwas komplett Neues.Die Aktie von BioNTech sei derzeit nicht zu bremsen. Dabei sei in den Medien bislang eher wenig von dem Unternehmen zu lesen gewesen. Umso beeindruckender sei die bisherige Entwicklung. "Aktionär"-Leser seien bereits von Anfang an dabei. Nach der jüngsten Rally sei ein Rücksetzer nicht auszuschließen, langfristig sei das Potenzial bei der Aktie jedoch keineswegs ausgeschöpft. Nur Gewinnabsicherung sollten investierte Anleger den Stopp sukzessive leicht nachziehen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link