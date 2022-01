Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei am heutigen Donnerstag sehr stark in den Handel gestartet. Im Tagesverlauf sei das Papier zeitweise bis auf 148,80 Euro geklettert. Am Nachmittag seien die Gewinne allerdings gebröckelt und die Aktie sei ins Minus gerutscht. Zuletzt habe die Aktie von BioNTech auf Tradegate 2,7 Prozent im Minus bei 138,75 Euro notiert.Zum einen würden die Aktie immer mehr kritische Stimmen belasten, was eine mögliche Impfpflicht in Deutschland und auch, was den Impfstoff an sich angehe. Zuletzt hätten vier renommierte Chemie-Professoren verschiedener deutscher Universitäten und der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften Ugur Sahin mit einem Fragenkatalog kontaktiert. Zudem würden immer mehr Ländern von ihren strengen Corona-Maßnahmen abrücken. Zwar würden sich immer mehr Menschen mit Corona infizieren, die Verläufe seien aber meist mild. Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie steige.Des Weiteren dürfte auch das Okay der EMA für die Corona-Pille aus dem Hause Pfizer für weitere Belastung gesorgt haben. Die EU-Arzneimittelbehörde habe grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, habe die EMA mitgeteilt. Die Pfizer-Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus.Pfizer spreche von einer "überwältigenden Wirksamkeit". Das Medikament könne das Virus an einer "verwundbaren Stelle" treffen, so Daniel Kalanovic, Medizinischer Direktor bei Pfizer in Deutschland. "Der Wirkstoff blockiert eines der wichtigsten Enzyme, die das Coronavirus braucht, um sich zu vermehren." Er hoffe, dass auch damit der "Wendepunkt in der Pandemie" erreicht werden könne.EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides habe die Empfehlung der EMA begrüßt. Dieses Medikament könne "einen wirklichen Beitrag zur Linderung der Folgen von Covid" leisten.Nach dem jüngsten Kurseinbruch ist das Papier wieder attraktiv bewertet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: