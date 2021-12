Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

236,90 EUR +4,13% (10.12.2021, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

257,68 USD -9,33% (10.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die lange stockende Corona-Impfkampagne nehme allmählich Tempo auf. Und es zeichne sich bereits ab, dass auch die derzeitigen Auffrischungsimpfungen nicht die letzten sein würden. Nötig werden könnte das auch wegen der neuen Virusvariante Omikron, die womöglich noch ansteckender sei als die derzeit dominierende hochinfektiöse Delta-Variante. Die Hersteller BioNTech/Pfizer wollten bis März - unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung - einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen. Sie würden jedoch davon ausgehen, dass auch ihr derzeitig verwendeter Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schütze - allerdings auch davon, dass angesichts von Omikron zwei Dosen keine vollständige Impfung mehr seien.Forscher hätten in einer Bevölkerungsstudie zuletzt Hinweise darauf gefunden, dass die Wirkung der Corona-Impfstoffe von BioNTech und AstraZeneca gegen die Omikron-Variante schwächer ausfalle als gegen die Delta-Variante. Eine Auffrischungsimpfung hebe den Schutz vor symptomatischer Infektion wieder an, würden die Forscher um Nick Andrews von der UK Health Security Agency (UKHSA) in einer noch nicht von Fachkollegen geprüften Studie berichten.Booster-Kampagnen und auch ein möglicher angepasster Impfstoff im neuen Jahr dürften weiter für gute Geschäfte beim Mainzer Biotech-Unternehmen sorgen. "Der Aktionär" bleibe sehr optimistisch für die BioNTech-Aktie. Zuletzt sei sie unter Druck gestanden. Dabei sei das Papier auch unter die 38-Tage-Linie gefallen. Nun rücke wieder die 200-Tage-Linie in den Fokus. Diese sollte unbedingt verteidigt werden. Ansonsten würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.