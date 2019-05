Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013, WKN 924801, Ticker-Symbol: BM8, Nasdaq-Symbol: BMRN) ist mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten beschäftigt. Das Produktportfolio umfasse fünf zugelassene Produkte sowie zahlreiche klinische wie auch vor-klinische Entwicklungskandidaten. (28.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioMarin Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013, WKN 924801, Ticker-Symbol: BM8, Nasdaq-Symbol: BMRN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gentherapien werde großes Potenzial nachgesagt. Nicht umsonst hätten beispielsweise Roche und Novartis Milliardenbeträge in die Hand genommen und die Fühler nach Spark Therapeutics respektive AveXis ausgestreckt. Auch BioMarin gelte aufgrund einer vielversprechenden Gentherapie gegen Hämophilie A in Branchenkreisen als heißer Übernahmekandidat. Doch mit einem Update zum laufenden Projekt könne BioMarin nicht gänzlich überzeugen.BioMarin setze bei der Behandlung von erwachsenen Patienten mit schwerer Hämophilie A auf die Gentherapie Valoctocogene Roxaparvovec. Im Rahmen der Phase-3-Studie habe die Biotech-Gesellschaft nun ein Langfrist-Update gegeben. Doch die Daten würden einige Fragen hinterlassen.Das Unternehmen sei davon überzeugt, dass die Daten für die Einreichung eines Zulassungsantrages ausreichen würden. BioMarin wolle sich nun mit den zuständigen amerikanischen und europäischen Behörden treffen, um die weiteren Schritte hin zur Zulassung zu besprechen. Im dritten Quartal werde BioMarin dazu ein Update geben, wann mit der Einreichung der Anträge zu rechnen sei. Nach Bekanntgabe der Daten befinde sich die BioMarin-Aktie auf Achterbahnfahrt.BioMarin sei mit einer Vielzahl an Produkten gegen seltene Erkrankungen am Markt, darunter auch Brineura gegen Kinderdemenz oder Kuvan gegen die Phenylketonurie. Das Unternehmen kratze an der Gewinnschwelle, mit der Hämophilie-Gentherapie könnte BioMarin nachhaltig in die schwarzen Zahlen vordringen."Der Aktionär" habe sich indes mehr von den Daten erhofft. BioMarin befinde sich seit Februar 2018 auf der Empfehlungsliste und liege ausgehend vom Empfehlungskurs bei 68,07 Euro leicht im Plus, aktuell büße die Aktie rund vier Prozent ein.Investierte Anleger halten nach den gemischten Resultaten weiter an den Papieren fest, beachten jedoch den Stopp bei 65,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)