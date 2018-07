Tradegate-Aktienkurs BioMarin Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil BioMarin Pharmaceutical Inc.:



BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013, WKN 924801, Ticker-Symbol: BM8, Nasdaq-Symbol: BMRN) ist mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten beschäftigt. Das Produktportfolio umfasse fünf zugelassene Produkte sowie zahlreiche klinische wie auch vor-klinische Entwicklungskandidaten. (13.07.2018/ac/a/n)



Mittlerweile rund zwei Jahre sei der US-Titel im Seitwärtstrend im Bereich von knapp 80 bis 100 Dollar gefangen gewesen. Zuletzt habe es sich bereits angedeutet, dass der große Ausbruch gen Norden bevorstehen könnte. Das Papier habe sich in den vergangenen Monaten enorm stark präsentiert. Und tatsächlich: Am gestrigen Donnerstag sei der BioMarin Pharmaceutical-Aktie mit einem Kursplus von 3,2 Prozent auf 103,31 Dollar endlich der große Ausbruch nach oben gelungen.Große Hoffnungen würden bei dem Unternehmen insbesondere auf BMN270 ruhen, das sich in der späten Phase der klinischen Entwicklung befinde. Es handle sich dabei um eine Gentherapie gegen Hämophilie A, einem Blutgerinnungsdefekt, der nur bei Männern auftrete. Würden die Studien weiterhin so erfolgreich wie bisher laufen, könnte die Therapie in Zukunft die Bluterkrankheit möglicherweise sogar heilen. Das würde enormes Potenzial eröffnen.Nicht zuletzt deswegen gelte BioMarin Pharmaceutical als heißer Übernahmekandidat. Zuletzt habe sich AbbVie zu Wort gemeldet und angekündigt, dass das Unternehmen nicht unbedingt nach einer Mega-Übernahme Ausschau halte, sondern möglicherweise bei Werten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar zugreifen wolle. Mit gut 18 Milliarden Dollar würde BioMarin zwar leicht unter dieser Spanne liegen, aber dennoch durchaus in Frage kommen. Aber auch ein anderer Pharmatitel könnte zuschlagen.