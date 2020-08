Börsenplätze BioCryst Pharmaceuticals-Aktie:



3,65 EUR +9,51% (31.08.2020, 17:11)



4,305 USD +8,44% (31.08.2020, 17:03)



US09058V1035



896047



BO1



BCRX



Kurzprofil BioCryst Pharmaceuticals:



BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US09058V1035, WKN: 896047, Ticker-Symbol: BO1, NASDAQ-Symbol: BCRX) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen entwirft, optimiert und entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Enzyme blockieren, die an der Pathogenese von Krankheiten beteiligt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Behandlung seltener Krankheiten. (31.08.2020/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioCryst Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioCryst Pharmaceuticals (ISIN: US09058V1035, WKN: 896047, Ticker-Symbol: BO1, NASDAQ-Symbol: BCRX) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie kenne an der Börse viele Gewinner und mit der Aktie der kleinen Biotechfirma BioCryst setze DER AKTIONÄR in seinem Musterdepot auf die Entwicklung eines Medikamentenwirkstoffs zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Am Montag nehme die BioCryst Pharmaceuticals-Aktie kräftig Fahrt auf - aus gutem Grund.Das Biotechnologieunternehmen halte mit Galidesivir einen Wirkstoff im Portfolio, der, wenn alles klappe, Remdesivir von Gilead Sciences das Wasser bei der Behandlung von an Covid-19 erkrankten Personen abgraben könnte. Die Vorteile von Galidesivir lägen u.a. in der flexiblen Verabreichung des Wirkstoffs u.a. auch in Form einer Tablette, und in der längeren Nachweisbarkeit des Wirkstoffs im Körper. Auch solle Galidesivir generell besser verträglich sein als Remdesivir.Um die Wirksamkeit von Galidesivir nachzuweisen, habe BioCryst vor Monaten mit einer klinischen Studie in Brasilien, einem Corona-Hotspot, begonnen. Die Ergebnisse der Studie sollten Ende des dritten Quartals präsentiert werden. Am Montag habe das Unternehmen nun gemeldet, dass das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 44 Mio. Dollar bereitstelle, um die Studien zu beschleunigen.Bei BioCryst kommt die Spekulation langsam ins Laufen und risikofreudige Anleger können auch auf dem höheren Niveau noch einsteigen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Melde die Firma Ende September die erhofften positiven Studiendaten - die Bewilligung der Fördermillionen gebe einen Hinweis, dass die Erprobung vielversprechend verlaufe - dürfte der Titel deutlich höher notieren. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link