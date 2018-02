Zentral oder dezentral?

- bitcoin.de

bitcoin.de ist wohl die beste deutsche Handelsplattform für Bitcoins, Bitcoin Cash und Ethereum. Durch ein kostenloses Fidor Girokonto wird ein Echtzeit-Express-Handel ermöglicht, bitcoin.de ist eine sehr sichere Handelsplattform für Bitcoins, Altcoins sucht man hier jedoch noch vergebens.



- coinbase.com

Insbesondere im englischsprachigen Raum ist Coinbase nach wie vor die führende Adresse für den Handel mit Bitcoin. Es handelt sich um die weltweit größte Börse für Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Das Konto muss durch einen Fotoupload verifiziert werden.



- Binance.com

Binance ist eine Handelsplattform, die neben anderen 95 Coins mittlerweile auch den Trend-Coin IOTA in den Handel aufgenommen hat. Binance mit Sitz in Tokio überzeugt mit niedrigen Handelsgebühren und mittlerweile ist auch eine deutsche Version der Webseite verfügbar.



- allcoin.com

Diese Handelsplattform aus Kanada hat neben Bitcoin derzeit etwa 70 Coins im Angebot.



- hitbtc.com

Die in London ansässige hitbtc.com ermöglicht derzeit den Handel mit etwa 243 Altcoins. Die Handelsplattform ist sehr schnell und besonders zuverlässig. Besonders die Live Trading Demo zum testen des Coin-Handels ist für Einsteiger sehr zu empfehlen.



- livecoin.net

Diese Plattform kommt aus Russland. Zurzeit können hier etwa 189 Coins gehandelt werden. Der Handel ist hier besonders einfach gestaltet und die Seite ist komfortabel und praktisch aufgebaut.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Jeder, der mit Kryptowährungen handeln möchte, muss sich zunächst für eine Handelsplattform entscheiden. Voraussetzung für den Handel mit Kryptowährungen ist es, wie bei jedem anderen Börsenhandel auch, dass man die Prinzipien der einzelnen Währungen versteht, um möglichst erfolgreich zu sein.Die jeweilige Handelsplattform entscheidet darüber, welche Kryptowährungen gehandelt werden können und gegen welche anderen Währungen diese getauscht werden können. Hier sollte man also insbesondere darauf achten, dass die jeweilige Plattform auch die Kryptowährungen anbietet, welche man selber besitzt bzw. handeln möchte. Die Anzahl der vorhandenen Kryptowährungen ist mittlerweile fast unübersichtlich groß und dementsprechend groß ist auch das Angebot von Handelsplattformen.Zunächst einmal ist eine Registrierung bei der jeweiligen Plattform notwendig. Da der Handel mit Kryptowährungen derzeit noch weitestgehend unreguliert ist, werden hier ausschließlich Benutzername, E-Mail und ein Passwort benötigt, personenbezogene Angaben werden in der Regel nicht verlangt. Prinzipiell unterscheidet man zwischen zentralen und dezentralen Handelsplattformen. Zentrale Handelsplattformen wie etwa Binance (folgender Link führt zu einem ausführlichen Erfahrungsbericht zu Binance ), bieten die Möglichkeit Kryptowährungen in europäische oder andere Währungen zu handeln, dezentrale Handelsplattformen hingegen ermöglichen nur den Handel zwischen verschiedenen Kryptowährungen.Neben dem Angebot zu handelnder Kryptowährungen spielen weitere Aspekte eine Rolle bei der Auswahl einer geeigneten Handelsplattform:Die Schnelligkeit ist ein entscheidender Faktor - auch und gerade beim Handel mit Kryptowährungen. Die Software sollte zum einen schnell laden und die Transaktionen müssen möglichst in Echtzeit durchgeführt werden.- SicherheitHandelsplattformen für Kryptowährungen müssen zudem durch verschiedene Sicherheitssysteme geschützt sein.- HandelsgebührenInsbesondere bei vielen Transaktionen sind die anfallenden Handelsgebühren ein wichtiger Faktor.