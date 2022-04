Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,82 EUR 0,00% (04.04.2022, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,88 EUR -0,51% (04.04.2022, 15:27)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (04.04.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine hat den Höhenflug unseres Depotwerts Bilfinger nach den guten Geschäftszahlen für 2021 etwas ausgebremst, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Inwieweit die neu entfachte Diskussion über eine unabhängigere Energieversorgung in Europa zu neuen Investitionen in die Energieinfrastruktur führen werde, sei zwar noch offen. Für Bilfinger jedoch wäre das ein Zusatzjoker.Dieses nicht ganz unwahrscheinliche Szenario dürfte nach Einschätzung der Experten auch bei Bilfinger zu Aufträgen führen. Das Unternehmen unterhalte nach eigenen Angaben starke Kundenbeziehungen zu den Branchen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung sowie Öl & Gas. Als Anbieter von Infrastrukturprojekten sowie Wartung/Instandhaltung von Industrieanlagen wäre Bilfinger demnach bestens positioniert, um von einer möglichen europäischen Investitionsoffensive zu profitieren. Zudem scheine das Russland-Geschäft bei Bilfinger keine große Rolle zu spielen: Die europäischen Schwerpunkte außerhalb Deutschlands würden in Skandinavien, UK, Benelux sowie Österreich liegen.Nach dem Sonderertrag 2021 werde der Nettogewinn trotz starkem Auftragseingang etwas sinken. Neuaufträge aus Infrastrukturprojekten in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg würden die Experten für möglich halten, würden dies aber zunächst nicht einplanen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie: