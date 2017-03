Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

35,652 EUR -1,46% (27.03.2017, 12:53)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (27.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie steht auf wackligem Fundament - ChartanalyseDer frühere Baukonzern Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) leitete in den vergangenen Jahren eine strategische Neuausrichtung ein, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Während eine Reihe von Unternehmen in den Bereichen Industrie, Kraftwerk und Immobilien erworben worden sei, habe Bilfinger zugleich die bisherigen Aktivitäten im Baubereich reduziert. Somit habe sich das Unternehmen, dessen Anfänge zurück bis ins Jahr 1880 reichen entwickelt, vom Baukonzern zum internationalen Engineering- und Servicedienstleister. Fortschritte habe das Unternehmen von Juli bis Mitte Februar auch am Aktienmarkt erzielt.Von den Tiefs um 25 Euro Mitte des letzten Jahres sei die Bilfinger-Aktie bis auf ein Hoch bei 40,41 Euro angestiegen und habe dadurch in rund sieben Monaten um mehr als 60 Prozent zugelegt. Dort allerdings sei die Bilfinger-Aktie an der seit Anfang 2016 bestehende Abwärtsgerade angestoßen und habe Bilfinger-Aktie zuvor verfolgte Richtung geändert. Mit wiederum fallenden Notierungen sei die Aktie mittlerweile nicht nur nachhaltig aus dem vorherigen Aufwärtstrend ausgebrochen, sondern habe zuletzt auch die Unterstützung um 36 Euro unterschritten.Sollte das Marktumfeld ebenfalls zu Abgaben neigen, könnte eine Tendenz auf mittlere Sicht die vorherigen Gewinne widerrufen und die Bilfinger-Aktie zurück bis an die Tiefs um 25 Euro fallen lassen, sofern die nächsten Unterstützungen um 34,30 und 31,50 Euro den fallenden Notierungen keinen Halt bieten können, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.03.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:35,62 EUR -1,48% (27.03.2017, 12:41)