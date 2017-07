ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (13.07.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Gewinnwarnung an seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) fest.Die Auswirkungen der reduzierten operativen Ergebnisprognose und des positiven Ausgangs eines Rechtsstreits in Katar höben sich gegenseitig fast auf, sodass der Analyst seine Schätzungen unverändert belasse. Die anstehenden Q2-Zahlen dürften einen weiteren Rückgang bei der Konzernleistung belegen. Bei der Auftragslage sei ebenfalls keine Verbesserung zu erwarten.Firdaus Ibrahim, Aktienanalyst von S&P Global, hat sein Votum für die Bilfinger-Aktie bei "sell" mit einem Kursziel von 34,00 Euro belassen. (Analyse vom 13.07.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:33,95 EUR -2,97% (13.07.2017, 11:21)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:33,979 EUR -3,22% (13.07.2017, 11:35)