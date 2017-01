Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Die Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein Bau- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Mannheim. Das Unternehmen verbindet zwei Wesenszüge, die sich gegenseitig auf besondere Weise ergänzen: Ingenieurkompetenz und Servicementalität. Für Industrieunternehmen, Energiewirtschaft und die Nutzer von Immobilien oder Infrastruktur setzt Bilfinger mit seinen Leistungen in vielen Ländern der Welt Maßstäbe. Hoher Qualitätsanspruch, technologische Kompetenz und langjährige Erfahrung sind dabei das Fundament des Konzernerfolgs. (12.01.2017/ac/a/d)







Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE leicht aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) moderat erhöht.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 10.01.2017 ihre Shortposition von 1,39% auf 1,42% der Bilfinger SE-Aktien angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bilfinger SE:1,42% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (10.01.2017)1,38% Marshall Wace LLP (10.01.2017)0,60% Oxford Asset Management (12.10.2015)0,49% PDT Partners, LLC (05.01.2017)0,49% Citadel Advisors II LLC (20.12.2016)0,48% TT International (15.11.2016)0,47% BlueCrest Capital Management Limited (16.10.2015)0,45% WorldQuant, LLC (07.11.2016)0,39% AHL Partners LLP (14.10.2016)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 7,78% der Bilfinger-Aktien.Börsenplätze Bilfinger-Aktie: