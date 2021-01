Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - "Die neue JFD DAX Anstiegsphase vom Tief 13.600 trifft JETZT UMMITTELBAR bei 13.732/13.755 auf Widerstände...", hieß es gestern hier an dieser Stelle um 7:56 Uhr. Das traf zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von 13.768 sei es abwärts bis 13.566 gegangen. Unter 13.600 habe es abermals einen Fehleinbruch gegeben.



BIG PICTURE: Es habe im Dezember 2020 erstmals in der Geschichte des DAX einen Monatsschluss über 13.600 gegeben. Das habe mittelfristige Bedeutung, sei aber auch intra day von Interesse. 13.600 sollten möglichst nicht mehr per Tagesschluss unterboten werden. INTRA DAY: Die neue Anstiegsphase vom Tief 13.566 müsse sich jetzt AKUT bei 13.755 (Wolkenoberkante des Stundenkerzencharts, indikativ) beweisen. Unterseitig seien 13.666 und 13.638 (KIJUN/h1 und EMA20/h1) zu behaupten. (06.01.2021/ac/a/m)

