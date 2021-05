Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der von Präsident Biden jüngst vorgestellte amerikanische Arbeitsmarktplan ist das größte Infrastrukturvorhaben seit mehr als 50 Jahren - dabei aber alles andere als ein traditioneller Infrastrukturplan, so Grant Bowers, Portfolio Manager Franklin Templeton Investments.



Neben Straßen und Brücken sehe er umfangreiche Investitionen in die menschliche Infrastruktur, in Bildung und Forschung vor. Zudem konzentriere er sich stark auf die ökologische Infrastruktur. Wenn er verabschiedet werde, werde er erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und Ihre Geldanlage in den USA haben. Die Experten würden deshalb denken, dass sich Anleger intensiv mit dortigen Anlagemöglichkeiten auseinandersetzen sollten.



Mit seiner Ausrichtung auf die Umwelt stehe der Plan mit globalen Infrastrukturinvestitionen wie dem 2 Billionen US-Dollar schweren "Green Deal" Europas und der chinesischen "Belt and Road"-Initiative (die Neue Seidenstraße) mit einem Umfang von 900 Milliarden US-Dollar im Einklang. Sein langfristiges Ziel bestehe darin, die Produktionskapazitäten der US-Wirtschaft zu erhöhen. Wenn der Plan - wie es viele Markteilnehmer erwarten würden - zu großen Teilen umgesetzt werde, dürften Anlagen in "Green Energy" einen deutlichen Zuwachs erleben. Gleiches gelte für Investments in innovationsgetriebene Unternehmen aus allen wichtigen Branchen - Fertigungs-, Logistik- und Exportfirmen seien nur drei Beispiele. Im Bereich der fossilen Brennstoffe tätige Konzerne, dürften zu den Verlierern zählen. (03.05.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.